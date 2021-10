Solo qualche mese fa circolava un audio Whatsapp in cui si sosteneva che i vaccini anti-Covid sarebbero scaduti il 20 ottobre 2021. Si trattava di una fake news, ma il messaggio vocale ha continuato ad essere condiviso fino a oggi.

La tesi, riportata da un autore sconosciuto che invitava i suoi destinatari a non vaccinarsi, era questa: le somministrazioni vaccinali vedranno la parola “fine” entro quella data perché saranno sostituite da “cinque terapie di protocollo obbligatorie” per curare i pazienti positivi al coronavirus già convalidate dall’Unione europea.

In realtà, come sostenuto più volte dagli esperti di settore, non si può dire che “tutti i vaccini scadono a ottobre 2021”, poiché ogni lotto di vaccini ha una propria data di scadenza, che viene emessa a partire dal momento della produzione.

Ma c’è un dato ancor più inconfutabile rispetto a questa “tesi da chat”: oggi è il 20 ottobre 2021, i vaccini continuano ad essere somministrati e si parla già di estendere la terza dose a una platea più ampia di cittadini tra la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo.

