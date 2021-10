Il sindaco Paolo Truzzu ha disposto questa mattina la chiusura dei locali scolastici della scuola primaria di via Garavetti della Direzione Didattica Statale “Giovanni Lilliu” per consentire un intervento di disinfestazione da ragni. I locali resteranno chiusi per tutto il periodo del trattamento di disinfestazione e per le 48 ore successive. Prima della riapertura si procederà alla pulizia e all’areazione dei locali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it