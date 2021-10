Emergenza scabbia a Cagliari: chiuse quattro scuole in una settimana

Dopo la scuola di via Castiglione e il plesso di via Talete della scuola secondaria statale di primo grado “Ugo Foscolo” oggi il Comune ha disposto la chiusura della scuola primaria di via Is Mirrionis e della scuola dell’infanzia in via Ada Negri