Arriveranno da diversi comuni della Marmilla, ma anche da Cagliari e dalla Penisola. In undici, in presenza, da venerdì 22 ottobre a domenica 24 ottobre parteciperanno al primo weekend dedicato all’ipnosi regressiva nel territorio e che avrà come quartier generale il centro di produzione culturale Move The Box di Villa Verde.

L’evento è organizzato dall’associazione Sardina Art Lab col sostegno e la partecipazione del consorzio turistico Due Giare. Tre giorni in compagnia soprattutto di se stessi, che faranno bene al corpo, all’anima e alla mente.

A condurre tutti i momenti della tre giorni sarà l’ipnotista e ipnologo Mauro Russo, che ha ricordato: “Un programma intensivo di tre giorni messo a punto da me, esperto di ipnosi regressiva alle vite precedenti, potente tecnica per accrescere la conoscenza di se stessi”. L’ipnosi regressiva è una tecnica che si rivolge al passato, anche alle vite precedenti, per superare blocchi e ostacoli, credenze e condizionamenti spesso reconditi. Lo sguardo è rivolto poi al futuro, fatto di sogni e libertà. Nella parte pratica “i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare dal vivo diverse tecniche di ipnosi regressiva – ha aggiunto Russo – e sempre loro ne toccheranno con mano i benefici”.

“Indipendentemente dalla credenza su vite passate – spiega l’ipnologo – quando un individuo riesce a tirare fuori un blocco o un ricordo dal suo passato, che lo condiziona negativamente, in quello stesso momento il blocco scompare, come fosse ghiaccio fuori dal freezer. Solo un esempio: se uno ricorda un momento in cui ha avuto paura di cadere, quella paura scompare dalla sua vita”. Cosa ci si deve aspettare? “Nulla! Il modo migliore per godersi l’esperienza appieno è essere aperti a percepire ciò che arriverà, senza avere aspettative”, ha risposto Russo.

I partecipanti sono undici con un’età media di 52 anni: il più giovane ha 30 anni, il più anziano 65 anni. Quattro arriveranno dalla Marmilla, altri quattro da Oristano e provincia, uno da Sassari, uno da Cagliari e uno da Lecce. Altre persone si collegheranno invece on-line, dal nord al sud Italia. “Farò vedere loro in anteprima anche un film da me co-prodotto, tratto dalla registrazione di una regressione di una ragazza – ha aggiunto Russo – inoltre un collegamento in diretta con un ragazzo italiano, che ha avuto un’esperienza di pre-morte”.

“Abbiamo deciso di scommettere su un’iniziativa nuova – ha spiegato il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda – un nuovo modo per rendere attrattiva e interessante la nostra Marmilla”.

