Nella mattinata di ieri al Campidoglio, a Roma, le hostess Alitalia sono scese in piazza per protestare contro “la condizione lavorativa di colleghi e colleghe in seguito all’acquisizione di Alitalia da parte di Ita Airways”. Durante il flashmob le hostess si sono tolte le loro divise, un gesto simbolico che esprime il rifiuto di accettare le nuove condizioni di Ita Airways. “Noi siamo Alitalia”, dicono in coro.

“Siamo venute a esprimere innanzitutto il nostro dolore. La solidarietà – proseguono – va a tutti i nostri colleghi che hanno chiamato in Ita e che sono stati costretti a firmare un contratto aziendale umiliante e mortificante”.

