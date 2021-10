Ennesimo sequestro di droga in una Sardegna che sembra essere diventata una grande piantagione di marijuana. Questa volta la Squadra Mobile di Cagliari, in collaborazione con quella di Nuoro, ha scoperto una coltivazione di 6300 piante di marijuana in un’azienda agricola nelle campagne di Orosei, in località Sos Alinos. L’operazione ha portato al sequestro di una tonnellata di droga, con un valore di mercato di circa un milione e mezzo di euro. Tre allevatori di Orosei di 52, 26 e 18 anni sono stati arrestati con l’accusa di produzione e traffico di marijuana. I tre, pregiudicati, stavano facendo essiccare le piante all’interno di un grande capannone che avevano preso in affitto, mentre avevano già preparato un’altra parte del raccolto per la distribuzione illegale nell’intera Sardegna. Dalle prime analisi, le piante avevano valori di principio attivo in media 10 volte superiori al limite massimo consentito.

