Incidente mortale questa mattina al km 25 della Sulcitana all’altezza di Villa San Pietro. Una moto si è scontrata con un Suv e il conducente si è fermato per chiamare immediatamente i soccorsi. Quando sono arrivati i medici del 118 il centauro era già deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per chiarire le dinamiche.

Il tratto della 195 all’altezza del km 25 è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni e il traffico è deviato in loco. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it