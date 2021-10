Sono circa 6 milioni le famiglie che in Italia hanno in casa un animale ed è in notevole crescita il numero dei turisti che decidono di portare in vacanza anche il proprio amico a quattro zampe, ma non sempre trovano le strutture adeguate. Per questa sempre più ampia fetta di turisti Alghero lancia il marchio Alghero Pet Friendly” che si coniuga sinergicamente con “Alghero Family”, nato per venire incontro ai turisti con famiglia.

“Alghero deve presentarsi sempre di più come una città ospitale verso le fasce di ospiti che hanno esigenze particolari, come le famiglie. Creare quindi un sistema di ospitalità legato anche ai servizi che la città può offrire è un salto di qualità importante che Alghero compie”, ha spiegato oggi il Sindaco Mario Conoci nel corso della presentazione del Sistema Integrato dell’Ospitalità del Comune di Alghero. Il progetto, sviluppato dal Comune nell’ambito delle politiche turistiche e dello sviluppo economico locale, è finalizzato a promuovere l’integrazione, la qualità e la competitività del comparto turistico-ricettivo algherese.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it