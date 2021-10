“Tra una decina di giorni riapriremo la piscina di Terramaini”. Lo ha scritto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu rispondendo su Facebook all’imbeccata di una follower che gli chiedeva conto della chiusura della piscina che peraltro lo scorso anno, in periodo di pandemia, è stata l’unica piscina comunale aperta.

“È un anno straordinario per lo sport italiano e per gli atleti sardi, che continuano a regalarci emozioni”, aveva scritto Truzzu, con l’intendo di celebrare la medaglia d’oro del sardo Nicola Bartolini ai mondiali di Ginnastica in Giappone.

“Tranne che per i nuotatori della piscina di Terramaini! – ha commentato polemicamente la sua follower – Grazie Paolo Truzzu Sindaco di tenere l’impianto chiuso e non permettere così ai nostri ragazzi di potersi allenare! Davvero GRAZIE”!!

“La apriamo presto – ha risposto a sua volta il sindaco -. Purtroppo c’erano delle muffe e siamo dovuti intervenire. Ancora una decina di giorni e riapriremo”.

