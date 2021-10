È stata restituita alla città di Cagliari la nuova area verde di via Eroi d’Italia. Il giardino, di circa 900 mq, era un’area incolta e utilizzata come parcheggio. La spesa complessiva per l’intervento è di circa 140mila euro, comprensivi di 12 mesi di manutenzione ordinaria. La gara è stata aggiudicata a marzo 2021 e i lavori, iniziati a maggio, si sono completati negli scorsi giorni.

“Il giardino nasce dall’esigenza di creare uno spazio verde dedicato ai bambini e agli anziani ma nello stesso tempo di garantire i parcheggi per gli abitanti del quartiere – ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu durante la cerimonia di inaugurazione che si è tenuta questa mattina – L’amministrazione funziona quando è capace di raccogliere le istanze e i suggerimenti dei cittadini, come avvenuto in questo caso a seguito della segnalazione di un’abitante del quartiere. A volte bastano anche delle piccole proposte per risolvere problemi quotidiani che consentono alle persone di poter migliorare la qualità della vita.

“La nuova area verde ha una superficie è suddivisa tra una zona esterna riservata a parcheggi (1 stallo riservato a persone diversamente abili, 1 stallo rosa, 2 stalli per motoveicoli, 1 portabiciclette, 15 stalli per autovetture) e una zona interna, delimitata da una recinzione metallica minimale e coperta esteticamente da specie vegetali. L’area interna è divisa in due parti: un’area giochi per bambini di circa 100 metri quadri su tappeto erboso artificiale ad alta resistenza, con un’altalena e un gioco a molla, un tavolo con allungo utilizzabile anche da persone diversamente abili e un tavolo per bambini, una fontanella, due panchine, un cestino portarifiuti multi-vano per la raccolta differenziata. Un’area di circa 200 metri quadri con tappeto erboso in paspalum vaginatum, una graminacea a ridotto bisogno idrico.

Lungo il perimetro dell’area sono state sistemate specie vegetali selezionate specificamente in base al basso consumo idrico e all’elevata resistenza a stress ambientali e fitopatologie: trovano posto esemplari di albizia, oleandro, lantana, russelia, metrosideros, lentisco e fioriture aromatiche stagionali, che regalano all’area una policromia capace di attrarre gli insetti impollinatori quali api e farfalle.

Il fabbisogno d’acqua è garantito da un impianto interrato di sub-irrigazione, ad alto risparmio energetico e anti-vandalismo, collegato ad una cisterna interrata di 5mila litri, provenienti dalla rete idrica cittadina. L’impianto, ad alta tecnologia, consente il monitoraggio di flussi idrici irregolari e un conseguente pronto intervento in caso di malfunzionamenti altresì l’impianto hi-tech è in grado di misurare automaticamente il grado di imbibizione del terreno e regolare di conseguenza l’irrigazione.

Ad ulteriore abbellimento e arricchimento dell’area il murale di Manu Invisible che riproduce, sotto la personale interpretazione dell’artista, un sottobosco attraversato da raggi solari, con la predominanza di gradazioni di verde.

“Nasce tutto da un’idea legata alla natura ed alla riappropriazione degli spazi su una zona che prima era vuota e con un parcheggio disordinato – ha raccontato Manu Invisible, anche lui presente all’inaugurazione e, come di consueto, con il volto coperto – L’intervento pittorico è incorniciato in questo contesto. Realizzato in circa dieci giorni a seguito dell’intonacatura dei muri da parte dell’impresa, seguita dalle stesure di fondo e degli sfondamenti prospettici che rendono unica quest’opera. Il siglinificato è legato al messaggio anglo americano “Sorry we are closed”, capovolto concettualmente in “Sorry we are open”, un auspicio per il futuro a seguito della pandemia”.

