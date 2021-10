I feel like #RegioneSardegna should hire me as an ambassador too (T shirt not for sale, but we’ll work hard in the winter to land ready next summer 😎).

Margherita Missoni, stilista, modella ed erede della casa di moda Missoni fondata dai nonni Ottavio Missoni e Rosita Jelmini, in Sardegna è di casa. A San Teodoro, infatti, dove la famiglia Missoni possiede una splendida abitazione, ha trascorso e continua a trascorrere lunghi periodi di vacanza fin da bambina.

Oggi la Missoni si propone alla Regione Sardegna come ambasciatrice dell’Isola: lo fa con un post sul social network Instagram, dove indossa una maglietta con i Quattro mori correlata da un testo in inglese che si può tradurre così:

“Sento che anche la Regione Sardegna dovrebbe assumermi come ambasciatrice (la maglietta non è in vendita, ma lavoreremo sodo questo inverno per farci trovare pronti la prossima estate)”.

Cosa ne pensate?

