L’estate è finita da un pezzo, almeno nel calendario, ma nell’Isola continua la bella estate climatica: fa caldo e non piove. Difficile prevedere rovesci nell’arco dei prossimi giorni: le possibilità di una pioggia seria e diffusa sono blande, così come anche quelle che i nubifragi, prevedibili in questo periodo dell’anno.

Così i bacini idrici, posti a ridosso dei bacini fluviali di fiumi a carattere torrentizio, sono quasi a secco. Se la penuria d’acqua dovesse prolungarsi troppo si rischia una siccità come quella del 2018, e l’estate 2022 rischia di essere drammatica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it