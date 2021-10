Gigi Riva è sceso in campo per la campagna vaccinale contro il Covid-19: al campionissimo del Cagliari è stata somministrata la terza dose del siero all’ospedale Binaghi. “Mi assumo tutte le responsabilità di essere il testimonial d’eccezione per la vaccinazione, se serve a incoraggiare le persone indecise allora per me è un dovere. Sembra che piano piano stiamo tornando alla normalità e questo lo dobbiamo soprattutto ai vaccini: i numeri parlano da soli“, ha detto il campione.

Dal web sono arrivati molti apprezzamenti, ma anche diversi insulti. Il campione, però, non ha ritirato ciò che ha detto, e ha voluto voluto scendere in campo anche in questa partita, la più difficile: mettendoci la faccia.

