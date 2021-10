I lavoratori del Teatro Lirico di Cagliari sciopereranno contro l’obbligo del green pass. L’agitazione è stata proclamata dal sindacato autonomo Libersind-ConfSal per domani, mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre. Dopo la dichiarazione dello stato di agitazione del personale, l’11 ottobre scorso, il sindacato ha infatti deciso di proclamare lo sciopero (che prevede un ulteriore pacchetto di 50 ore fino al 31 dicembre) in seguito al “mancato accoglimento delle richieste avanzate alla Fondazione Teatro Lirico nel quadro della vertenza avviata in merito alle conseguenze dell’entrata in vigore del decreto legge 127“.

“Siamo consapevoli del disagio che si ripercuoterà sugli spettatori del Teatro Lirico di Cagliari e ci rammarica che siano questi ultimi a doverne sopportare le conseguenze – spiega in una nota la segreteria provinciale di Libersind-ConfSal -. Abbiamo in ogni modo tentato di ragionare insieme alla direzione della Fondazione per trovare soluzioni condivise e nel pieno rispetto delle regole che, in seguito all’entrata in vigore del dl, ne alleviassero le conseguenze estremamente gravose per alcuni lavoratori, molti dei quali non hanno presentato il green pass”.

Nel frattempo, il sindacato ha chiesto un incontro urgente con il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, presidente della Fondazione per valutare se vi sia una volontà politica di raggiungere un’intesa. “Confidiamo – si legge nella nota – che questa richiesta venga accolta e consenta di raggiungere una soluzione nel lasso di tempo che si separa dal 27 ottobre al fine di evitare il disagio degli spettatori”.

