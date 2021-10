Stop al parcheggio dei monopattini sul marciapiede. Alla Camera, dove il decreto Infrastrutture si appresta alla sua conclusione per approvazione, è stata approvata anche una rigida regolamentazione sull’uso dei monopattini.

I nuovi veicoli elettrici tanto amati anche dai cagliaritani, potranno viaggiare a una velocità massima di 20 Km/h, non potranno più sostare sui marciapiedi, ma si dovranno utilizzare le apposite aree, e infine verranno confiscati in caso di mezzi “truccati”. L’obbligo del casco, invece, resta limitato all’età di 14 anni, e per i nuovi monopattini verranno inseriti frecce e luce di stop posteriore.

Passa così la linea presentata un mese fa dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che in occasione della Conferenza Nazionale sulla Mobilità Sostenibile 2021, organizzata dall’Anci, aveva proposto una linea più severa sull’uso del nuovo mezzo. “C’è bisogno di regolamentare la nuova mobilità con norme precise che siano uguali su tutto il territorio nazionale”, aveva commentato il sindaco.

