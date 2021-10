Verso le 16 di questo pomeriggio alla Cittadella universitaria di Monserrato è caduta una gru sul pontile che collega due diversi blocchi, durante i lavori in corso.

Negli uffici dell’edificio si trovavano diversi dipendenti e studenti dell’Università di Cagliari.

Si attende l’arrivo dei soccorsi sul posto. Non si conoscono ad ora le cause dell’incidente e non si contano feriti.

