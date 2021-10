“Con riferimento ad alcune notizie comparse sugli organi di stampa, mi preme precisare che non c’è nessuna intenzione da parte mia di trasferirmi presso altra sede”, dichiara in un comunicato Maurizio Paulis, direttore generale di Neurochirurgia al San Francesco di Nuoro.

“Sono invece convinto – prosegue Paulis – di voler proseguire nel mio lavoro alla guida della struttura insieme alla mia equipe e a tutto il personale dell’unità operativa. È fondamentale per tutti noi continuare a garantire le prestazioni in Emergenza urgenza e in Chirurgia elettiva ed è importante proseguire nell’attività del reparto a favore del territorio”.

“Il prossimo 26 novembre – conclude Paulis – verrà a Nuoro il professor Roberto Bassani, uno dei migliori chirurghi vertebrali del mondo, e insieme a lui eseguiremo una serie di interventi utilizzando un’innovativa tecnica di chirurgia spinale”.

