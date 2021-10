Alle 10 sono arrivati i primi visitatori, Pino e Rita, racconta sui suoi account social il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Così, dopo essere stata più di 5 anni sprangata, la Torre dell’Elefante è stata riaperta al pubblico. Stamattina il sindaco di Cagliari ha visitato il monumento con la Sovrintendente Patricia Olivo, gli assessori alla cultura Maria Dolores Picciau e ai lavori pubblici Gabriella Deidda, i colleghi consiglieri e i tecnici degli assessorati, “ammirando il panorama con vista sulla Cattedrale e sulla Torre di San Pancrazio”. “Avanti così”, scrive Truzzu.

Ma non mancano le precisazioni. “I lavori furono appaltati e iniziati 5 anni fa dalla Giunta precedente per un importo di 470 milioni – commenta polemicamente un follower -. Bloccati e dimenticati per qualche anno dalla nuova Giunta!!! Ripresi e terminati. Idem per l’Anfiteatro”.

