Dopo i tre punti della sua Roma contro il Cagliari, Josè Mourinho consuma una cena frugale fuori dagli spogliatoi, sui gradini dello stadio cagliaritano. È stato lui stesso a pubblicare la foto sui suoi social prima di ripartire alla volta della Capitale. “Partita finita. Tre punti e buon cibo (non posso andare in camera). E un ragazzo in più”, ha scritto il tecnico portoghese.



