Ci sarebbe un movente passionale alla base del feroce omicidio di Alessio Madeddu, lo chef 52 enne ucciso ieri a colpi di accetta davanti al suo ristorante di Teulada. Quel che è certo è il nome dell’omicida. Come riporta l’Unione Sarda, Angelo Brancasi, un panettiere di Sant’Anna Arresi ha confessato l’omicidio nella notte, raccontando alla pm Rita Cariello come ha ammazzato Madeddu. Brancasi è stato portato a Uta e nel frattempo la Procura ha acquisito le immagini delle telecamere piazzate fuori dal ristorante della vittima, il Sabor’e mari. Anche l’auto del reo confesso è stata sequestrata dopo essere stata avvolta da uno strato di plastica per preservare le prove. Madeddu era diventato celebre per la sua partecipazione alla tappa sarda della trasmissione “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese.

