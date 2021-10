I decessi per Covid-19 a Cagliari sono sotto la lente della magistratura. Lo scorso 16 settembre la Procura della Repubblica di Cagliari ha infatti formalmente richiesto le cartelle cliniche dei pazienti deceduti a causa delle “complicazioni derivanti dal virus Sars-Cov2” nei presidi ospedalieri cagliaritani. E le vuole “in copia conforme all’originale”.

Per ottemperare alla richiesta, il Commissario Straordinario Ares-Ats Massimo Temussi, in una comunicazione firmata anche dal direttore sanitario Giorgio Carboni e dalla direttrice della Assl di Cagliari Roberta Porceddu, ha invitato i direttori delle direzioni mediche del Presidio ospedaliero Unico di Area Omogenea a trasmettere entro il prossimo 2 novembre “copia conforme all’originale di tutte le cartelle cliniche di tali pazienti nella forma della scansione digitale delle stesse”.

A questo fine, insieme alla richiesta di trasmissione, è stato inviato ai dirigenti ospedalieri “un file contenente i nominativi, il presidio ospedaliero di ricovero ed il numero di cartella clinica del paziente deceduto perCovid-19 alla data del 30.09.2021”.

“Nel caso in cui non risultassero presenti nel file allegato pazienti effettivamente deceduti per Covid-19 nel proprio presidio – si legge nella comunicazione – è necessario integrare il file con l’inserimento delle relative cartelle cliniche eseguendone la scansione digitale”.

Seguono gli indirizzi mail a cui mandare tutto il materiale entro il prossimo 2 novembre.

La Procura della Repubblica sta dunque indagando sui decessi per Covid negli ospedali cagliaritani. Nei prossimi giorni si scoprirà cosa è stato ad attivare la magistratura e a cosa porterà questa verifica.

