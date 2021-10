Tragico incidente avvenuto sulla statale 125, all’altezza del distributore di benzina in località Santa Barbara, tra Solanas e Villasimius, dove un medico di 52 anni ha perso la vita, mentre le altre due persone sono in gravi condizioni.

Cinque le auto coinvolte. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente. Sul posto gli operatori dell’elisoccorso e quattro ambulanze, oltre ai vigili del fuoco con due squadre da Cagliari e San Vito, nell’intento di liberare le due persone rimaste incastrate tra le lamiere dell’auto.

Per il ripristino della sede stradale, chiuso temporaneamente all’altezza del km 14, sono intervenuti anche i carabinieri e gli uomini della polizia stradale. Come ha fatto sapere l’Anas, infatti, il traffico è deviato tra gli svincoli di Geremeas e Solanas per l’intervento dell’elisoccorso.

