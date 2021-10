Non ce l’ha fatta il giovane 20enne Nicola Micheli, coinvolto in un grave incidente sulla litoranea di Quartu verso Villasimius. Lo fa sapere il padre Adriano sui suoi social: “Nicola non c’è più”.

Stava lottando tra la vita e la morte al Policlinico di Monserrato, dove i medici lo hanno tenuto in osservazione per dodici ore dopo la morte cerebrale.

Il giovane quartese era anche conosciuto per la sua musica rap, che faceva conoscere attraverso il suo canale Youtube e i suoi social.

