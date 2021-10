Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico della Protezione civile per domani, domenica 31 ottobre. L’avviso, valido per tutta la giornata, riguarda in particolare Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro. La giornata di domani sarà caratterizzata da forti perturbazioni soprattutto sui settori occidentali. Prevista pioggia anche sul Cagliaritano e sui settori orientali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it