Ricostruita la dinamica dell’incidente di ieri sull’Orientale sarda, in un 57enne ha perso la vita. Aldo Ferraris, originario di Vigevano e residente a Porto Corallo, era alla guida della sua Kia, quando alla fine della galleria prima del bivio per Villasimius, è schizzata sull’asfalto bagnato e ha invaso la corsia opposta, provocando un frontale con un’altra macchina.

L’uomo è morto sul colpo, mentre la 42enne che viaggiava con lui è stata trasferita dal 118 al Brotzu, dove si trova in prognosi riservata. I due coniugi che si trovavano sulla Fiat Panda, in direzione Cagliari, sono rimasti feriti. Sono stati trasferiti al Policlinico di Monserrato, ma le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di San Vito e i vigili del fuoco del Sarrabus.

