Questa mattina a Mandas, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un 37enne, un 31enne e un 80enne, tutti di Crotone e con precedenti denunce a carico. L’intervento è arrivato in seguito alla querela per truffa presentata il 14 luglio 2020 da un 55enne coltivatore del luogo.

L’uomo aveva effettuato un bonifico di 750 euro per la compravendita di una piscina non interrata, poi mai ricevuta. Dopo aver ricevuto il denaro, i tre erano spariti dal sito e l’utenza telefonica dalla quale rispondevano aveva cessato di funzionare. Tale trattativa era iniziata a seguito dell’adesione della vittima a una proposta pubblicizzata sul sito ebay.it, che si era conclusa fuori da tale circuito attraverso contatti diretti.

I carabinieri sono riusciti ad identificare i tre attraverso l’identificazione di chi avesse ricevuto materialmente il bonifico e della persona che aveva in uso l’utenza telefonica utilizzata per perpetrare il raggiro.

