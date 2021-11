Sono stati pubblicati sul sito della Fondazione di Sardegna i bandi dedicati ai settori dell’Arte, attività e beni culturali, del Volontariato, filantropia e beneficenza, della Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa e dello Sviluppo locale. L’impegno finanziario, per un totale di 67 milioni di euro, per il triennio 2022-2024 segna un incremento del 12% rispetto ai volumi erogativi previsti nel periodo precedente 2020-2022. Ciò è stato reso possibile dal pieno raggiungimento degli obiettivi di redditività finanziaria e gestionale con un avanzo superiore rispetto all’ipotesi di chiusura dell’esercizio 2020 previsto dal DPA 2021.

Nel dettaglio, gli stanziamenti per i bandi pluriennali, per il triennio, sono stati ripartiti come segue: 5.100.000 euro per Arte, attività e beni culturali, e 2.100.000 euro per Volontariato, filantropia e beneficenza. La ripartizione nei vari settori dei bandi annuali è la seguente: 1.395.000 per Arte, attività e beni culturali euro; un milione per Volontariato, filantropia e beneficenza; 900mila euro per Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; un milione e cinquanta mila euro per Sviluppo locale. A questi si aggiungono i bandi attualmente in corso realizzati con le università e con il mondo della scuola.

La Fondazione prosegue, inoltre, il suo impegno nella valorizzazione della propria missione attraverso l’integrazione sistematica di criteri ispirati a valori di sostenibilità, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030. L’evoluzione della piattaforma informatica per le Richieste on line (ROL) rientra in quest’ottica e consentirà di gestire in modalità totalmente digitale i flussi deliberativi e tutte le attività e le comunicazioni tra la Fondazione e gli interlocutori esterni: dalla registrazione delle domande di contributo, alla consultazione del percorso dei progetti finanziati, per arrivare alla rendicontazione, garantendo così tracciabilità, verificabilità e sicurezza dei dati.

I bandi sono rivolti ai soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, così come individuati nel Regolamento delle Attività Istituzionali. I progetti e le proposte possono essere presentati entro il 2 dicembre 2021 secondo le modalità indicate attraverso il sistema ROL, disponibile sul sito: www.fondazionedisardegna.it, alla sezione “Contributi”.

I soggetti richiedenti non ancora iscritti potranno registrarsi alla piattaforma del nuovo sistema ROL, attivato nella precedente edizione dei Bandi. La procedura si concluderà con l’invio delle credenziali di accesso da parte della Fondazione, che consentiranno di accedere al portale e di usufruire di tutti i servizi connessi.

I soggetti già registrati nella nuova procedura ROL potranno accedere con le credenziali già in loro possesso.

In linea con gli anni precedenti, la Fondazione si impegna a pubblicare gli elenchi dei beneficiari entro il mese di gennaio 2022, al fine di avviare prontamente la programmazione dei progetti finanziati.

