“Ho rifatto da capo, il bagaglio ora è incluso. Di diverso dal passato con Alitalia c’è che bisogna pagare il posto, se lo si vuole scegliere”. Con un nuovo tweet, la giornalista del Corriere della Sera Elvira Serra ritratta la sua pubblica accusa, dopo aver verificato che il bagaglio è incluso nella prenotazione in continuità territoriale da e per la Sardegna.

“Credo non ci sia necessità di replicare – commentano dallo staff di Volotea – nelle tariffe in continuità territoriale sono inclusi un bagaglio in stiva per passeggero (25kg), un bagaglio a mano gratuito (10 kg), il check-in gratuito in aeroporto e cambi illimitati (se effettuati prima della partenza del volo). È previsto che i bambini al di sotto dei 2 anni viaggino gratuitamente, mentre per i bambini fino ai 12 anni si applica uno sconto del 30% sulla tariffa base (tasse escluse). Tutte le tariffe visualizzate sul sito Volotea sono già comprensive di tasse.

