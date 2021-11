Dopo la festa notturna di Halloween, in cui tanti ragazzi hanno celebrato il rito collettivo nei locali circostanti, il grande piazzale di via Newton si presenta in queste condizioni. Come al solito a Cagliari risulta molto difficile, se non impossibile coniugare divertimento e senso civico.

1 di 4

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it