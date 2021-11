Sono passate poco più di 24 ore dall’omicidio di Massimo Melis, dipendente della Croce Verde, avvenuto in via Gottardo a Torino. L’uomo aveva riaccompagnato a casa la sua ex compagna Patrizia, con la quale era rimasto in buoni rapporti.

Il motivo, secondo quanto riportano gli inquirenti dai primi riscontri, sarebbe un presunto stalker della ragazza, un uomo di 60 anni, con precedenti denunce a carico, con cui aveva avuto una relazione anni fa e che la faceva “sentire a disagio”. Patrizia non l’ha mai denunciato, ma si sarebbe confidata con Melis.

Per verificare e confermare l’ipotesi, si procederà ora con l’analisi dei tabulati telefonici della presunta vittima.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it