Il chiosco La Caravella Pazzeska Beach, situato sul lungomare Poetto, tra il Corto Maltese e il Nilo, ha preso fuoco questa mattina verso le 10,30.

I vigili del fuoco giunti sul posto con un’APS e un’autobotte hanno spento l’incendio che ha coinvolto parte interna della struttura in legno e alcuni arredi da servizio bar, evitando la propagazione delle fiamme all’intera struttura.

Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.

I vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire cause.

