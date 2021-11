La fotocomposizione postata da un giornalista cagliaritano è stata scattata questa mattina nel centro di Cagliari: mastelli marroni per l’umido, mastelli grigi per la differenziata e verdi per il vetro. Tutti insieme appassionatamente. E disordinatamente. Insieme a loro, come se non bastasse, alcuni sacchetti di immondizia. Rigorosamente trasparenti, affinché, come richiede il Comune di Cagliari, gli addetti possano vedere il contenuto. Ma, ci si chiede, è davvero questo il modo migliore per effettuare la raccolta differenziata?

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it