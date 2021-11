A conclusione di un’attività di indagine scaturita da una segnalazione pervenuta dal Comune di Serdiana, i carabinieri hanno denunciato per il reato di danneggiamento un 31enne e una 28enne di Dolianova, entrambi disoccupati e con precedenti denunce a carico.

A seguito dell’imput ricevuto i militari hanno avuto modo di accertare che i due, nel tentativo di accedervi, hanno danneggiato l’opera muraria posta a chiusura dell’ingresso dell’edificio pubblico conosciuto come “Ex Casa Medda”, ubicato a Serdiana in via Manno 31/a.

Quello stabile era già stato occupato in passato abusivamente dagli stessi denunciati, nei cui confronti, in data 28 febbraio 2021, era stato eseguito un ordine di sgombero. Il danno è stato quantificato in circa 300 euro.

