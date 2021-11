Un uomo di 47 originario del Senegal e residente a Pirri è stato investito questa sera da una Lancia Ypsilon, mentre camminava a piedi in via Italia. L’auto investitrice, condotta da una 29enne di Quartu Sant’Elena, transitava in via Italia con direzione Piazza Italia quando, arrivata all’altezza dell’intersezione con via Conte Verde andava a impattare contro il pedone che cadeva rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso.

Da chiarire ancora l’esatta dinamica del sinistro per verificare l’esatto punto in cui è avvenuto l’impatto ai fini di stabilire le responsabilità del caso. Sul posto è presente la Polizia Locale per i rilievi di legge.

