La Regione Sardegna ha indetto un bando di concorso per trentanove funzionari, a tempo pieno e indeterminato, aperto alle lauree triennali. La domanda deve essere presentata entro 23:59 del 6 dicembre 2021 e può essere proposta esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma, disponibile all’indirizzo sardegna.concorsismart.it.

Per presentare la domanda, occorre essere in possesso di SPID o, in alternativa, anche di Carta d’identità elettronica (CIE) o di Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Profili professionali ricercati.

I vincitori del concorso verranno ripartiti tra i seguenti profili professionali:

n. 20 posti all’Amministrazione regionale;

n. 3 all’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna;

n. 1 all’Azienda regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS);

n. 9 all’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA);

n. 2 all’Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura (ARGEA);

n. 1 all’Agenzia Sardegna ricerche;

n. 1 all’Ente Acque della Sardegna (ENAS);

n. 2 all’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU Cagliari).

Il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, ai sensi dell’art. 1014 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

