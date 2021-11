In Sardegna mancano i pediatri, soprattutto (ma non solo) nei paesi

Un servizio de L'Essenziale, nuovo settimanale di Internazionale, racconta un'Isola vecchia che perde pezzi: "A Cagliari i medici per i bambini sono ventuno, sette provvisori. A Nuoro solo due, più uno provvisorio. E ogni anno più della metà degli specializzandi, comunque pochi, non resta in Sardegna"