Incidente stradale ieri sera in via Monsignor Piovella. Una donna alla guida di un autoveicolo ha investito un pedone per poi allontanarsi dal luogo del sinistro senza prestare soccorso. ISul posto è sopraggiunto il personale del 118 che ha trasportato in codice rosso l’uomo al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu.

La conducente si è riportata sul luogo del sinistro durante i rilievi da parte del personale della Polizia Locale e verrà pertanto denunciata all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso. La patente le è stata ritirata. Il paziente è stato visitato e le sue condizioni non sono preoccupanti e sarà trattenuto per 10 giorni salvo complicazioni.

