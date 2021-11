Parentesi nostalgica in Sardegna per il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi. Nell’isola questo weekend per portare in scena il suo spettacolo “E pensare che c’era Giorgio Gaber”, Scanzi ha voluto dedicare una giornata ad uno dei suoi miti indiscussi: Fabrizio De Andrè. In occasione della tappa del tour a Tempio Pausania, venerdì, il giornalista ha fatto una visita all’Agnata, la tenuta gallurese di De Andrè oggi diventata un super resort.

Legato da una solida amicizia con Cristiano De Andrè e Dori Ghezzi, Scanzi ha ricordato in un video girato davanti ai cancelli sprangati dell’Agnata il suo grande amore adolescenziale per De Andrè, al quale, ragazzo, spediva ogni settimana una lettera raccomandata nella speranza di vedersi recapitare la ricevuta di ritorno con la firma autografa del suo mito. Poi, insieme a Cristiano ha visitato la bellissima e storica tenuta gallurese, uno dei luoghi cult per chiunque abbia amato e continui ad amare la poesia in musica del grande De Andrè.

