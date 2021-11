Saranno due le scuole di Cagliari coinvolte nelle disinfestazioni da roditori che verranno messe a punto dagli operatori comunali. La prima sarà martedì 9 novembre nell’Istituto comprensivo Randaccio-Tuveri-Don Milani, in via Corsica, dove si opererà dalle 8,30 alle 9,30 nei cortili della scuola.

Mercoledì 10 novembre invece sarà la volta dell’Istituto comprensivi Pirri 1 Pirri 2, in via dei Partigiani, in cui la disinfestazione avrà luogo ancora una volta nei cortili della scuola dalle 8,30 alle 9,30.

