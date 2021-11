Doveva perdere peso e per questo si è sottoposta ad un intervento chirurgico, ma è morta pochi giorni dopo l’operazione. La procura della Repubblica ha aperto una inchiesta sulla vicenda della 40 enne cagliaritana Sabina Luciano che si era rivolta a un ospedale veneto per sottoporsi a un intervento di riduzione dello stomaco.

Come racconta il quotidiano L’Unione Sarda, la donna, madre di un bambino piccolo, aveva affrontato l’intervento per questioni di salute. Dopo la trasferta in Veneto era tornata a Cagliari dove aveva iniziato a stare male. Ricoverata al Policlinico di Monserrato, non ha resistito ad uno choc settico di cui dovranno essere stabilite le cause. Per questo i familiari hanno presentato un esposto alla procura di Cagliari chiedendo sia fatta luce su quanto è successo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it