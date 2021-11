Valentina Lodovini, attrice di origini umbre ma toscana d’adozione, si trova in Sardegna e lo fa sapere con un post sulla sua pagina Instagram. È lei una delle protagoniste del film “La terra delle donne (No potho reposare)” della regista Marisa Vallone e prodotto da Fidela Film, in collaborazione con Rai Cinema e il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Sardegna.

“It’s a wrap! Una terra magica. Orizzonti che aprono il cuore e il sacro che sussurra negli elementi. Sardegna sei bellissima e io ti amo”, scrive l’attrice nel post accompagnato da un primo piano di una scena della pellicola.

Le prime riprese del film, che segue la sceneggiatura dell’attrice e produttrice sassarese Paola Sini, erano programmate per la scorsa primavera ma a causa della pandemia è stato posticipato tutto a questo autunno.

Il film è ambientato in Sardegna, negli anni ’30 e ’60, e racconta l’emancipazione femminile in un’epoca fortemente condizionata dalla tradizione, dai pregiudizi e dagli abusi cui erano sottoposte le donne in quel periodo.

Le scene saranno girate tra Mandas, Seulo, Sadali, Nuragus, Isili, Torralba, Alghero, Sassari e La Maddalena.

