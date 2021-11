Ennesimo incidente stradale causato dalla pioggia torrenziale. Ieri alle 20,30 i Vigili del Fuoco hanno ricevuto una richiesta di soccorso per un incidente avvenuto sulla Statale 125 all’altezza di San Vito. Arrivati sul posto i vigli della squadra operativa dal distaccamento Vigili del Fuoco di San Vito hanno messo in sicurezza lo scenario che vedeva coinvolta un’unica vettura. Il conducente, apparentemente illeso, è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti dal personale sanitario. Le cause in via di accertamento, non si esclude che le forti piogge abbiano contribuito alla perdita di controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti Carabinieri ed Anas.

