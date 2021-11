Ferai Teatro apre le porte della sua “Silvery Fox Factory” a Cagliari per debuttare domani giovedì 11 novembre, sabato 13 e domenica 14 novembre, con due nuovi spettacoli. Si comincia alle 19, nello spazio della compagnia in via Dolcetta 12, con “La Venere Storpia”. In scena l’attrice Francesca Cabiddu che, diretta da Andrea Ibba Monni recita cinque monologhi con protagoniste cinque donne eccezionali: la musa di Dante Alighieri Beatrice Portinari, l’irriverente Oriana Fallaci, la comica Luciana Littizzetto, la meravigliosa Franca Rame e l’indimenticabile Anna Marchesini.

A seguire, alle 21 le prime assolute di “Favolosità”, commedia sul mondo LGBT+. Lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Andrea Ibba Monni nel ruolo della drag queen Greta Sofia, insieme a Andrea Mura nei panni di Baby J, Andrea Oro, che interpreta Virginia Gaggi e Davide Sitzia, che recita il ruolo della drag queen Rainbow. Repliche dei due spettacoli, alle stesse ore, ogni giovedì, sabato e domenica del mese (nei giorni 18, 20, 21, 25 27 e 28 novembre).

A dicembre si entra nel vivo delle festività di fine anno, con una terza nuova produzione firmata Ferai Teatro: la commedia sulla storia della TV a tema natalizio “Tutti pazzi per la TV Christmas edition”. Scritto, diretto e interpretato da Ilenia Cugis, Giulia Maoddi, Andrea Mura, da un’idea di Andrea Ibba Monni, lo spettacolo trasporta lo spettatore nel 2025, in un’Italia dove “finalmente Valeria Marini è Presidentessa della Repubblica, Maria de Filippi è Premier e Giulia de Lellis Ministra della Pubblica istruzione. Finalmente è Natale e a Cagliari la vita della famiglia composta da nonna Nicoletta, suo figlio Corrado e sua nipote Sandra prosegue tranquilla fino a un blackout energetico che li porta a ricordare e raccontare i momenti memorabili della storia della televisione italiana sotto l’albero e le decorazioni festive”.

