Questa mattina al Teatro Massimo in Cagliari, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni civili e militari della Sardegna, si è tenuta la cerimonia di consegna delle stelle al merito del lavoro, conferite dal Presidente della Repubblica.

Nel corso della cerimonia sono state consegnate le decorazioni ai benemeriti della Sardegna per gli anni 2020 e 2021, non potute consegnare in precedenza nel corso delle consuete manifestazioni che si svolgono in occasione della Festa del Lavoro.

L’importante onorificenza è destinata a ricompensare le lavoratrici ed i lavoratori che nel corso della carriera si siano distinti per particolari meriti di perizia e laboriosità e sarà consegnata a 32 nuovi “maestri del lavoro”, provenienti da tutta l’Isola ed impiegati nei vari settori produttivi.

Gli insigniti del 2020 sono stati: Orietta Andretta (Cagliari), Antonello Barca (Quartu), Maria Rimedia Brai (Oristano), Sergio Cocciu (Sassari), Fedele Corona (Marcalagonis), Maria Cuccu (Sassari), Andrea De Gioannis (Sassari), Flavio Pietro Demartis (Cagliari), Giancarlo Furcas (Serrenti), Salvatore Mannai (Sant’Antioco), Elisabetta Murredda (Monserrato), Grazia Pina Cecilia Olla (Sassari), Mariagrazia Romano (Cagliari), Paolino Gavino Schiaffino (Porto Torres), Rosa Maria Natalia Sechi (Alghero), Cecilia Trenta (Porto Torres).

Nel 2021 il titolo è andato a: Giovanni Battista Alcioni (Olbia), Alberto Antonio Mario Calvi (Sassari), Maria Antonietta Daga (Sassari), Giovanni Fracci (Giba), Antonio Garrucciu (Sorso), Angelo Lanzi (Capoterra), Angelo Melis (Selargius), Franco Melis (Selargius), Giancarlo Mario Pilia (Quartu), Maria Antonietta Piu (Bonannaro), Marcello Porcu (Cagliari), Maria Teresa Puggioni (Thiesi), Luigi Tanda (Sassari), Carmelina Ullu (Cagliari).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it