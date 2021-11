Nell’ambito del progetto Anci per l’allestimento della colonna mobile Enti Locali, il Comune di Cagliari è stato tra le poche città in Italia a ricevere un finanziamento di 379.725 euro.

Tale importo servirà ad ottenere la fornitura di attrezzature necessarie alla piena operatività della struttura di supporto chiamata ad intervenire per garantire la prosecuzione delle attività amministrative degli Enti Locali colpiti da eventi capaci di determinarne la non operatività.

Con i fondi a disposizione verranno acquistati: mezzi di trasporto stradali quali un camper attrezzato ad uso ufficio, un mezzo pick up, due carrelli appendice per il trasporto delle attrezzature, un mezzo fuoristrada 4×4, un furgone dotato di pedana elevatrice; impianti a macchinari quali un gruppo elettrogeno, un sistema di illuminazione per esterni, trasportabile, carrellato e dotato di propria autonomia energetica, torre faro; attrezzature varie quali due gazebo utilizzati nell’ambito dell’allestimento dell’hub vaccinale in piazza Garibaldi, una tenda pneumatica autogonfiabile, attrezzata con impianti elettrici e di illuminazione, un modulo di dotazione base arredi per strutture campali come brandine e attrezzature per consentire l’alloggiamento in caso di emergenza; postazioni di lavoro comprendenti le dotazioni per garantire il funzionamento di quattro postazioni ufficio con computer e stampanti.

Il servizio è inserito nel complesso delle attività che la Protezione Civile comunale svolge giornalmente: dalla pianificazione del sistema di Protezione Civile alla predisposizione degli apprestamenti di emergenza in caso di diramazione delle allerte meteo, alle attività svolte per mettere in sicurezza i territori in caso di eventi che possano determinare rischi per la pubblica incolumità.

