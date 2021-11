Si chiamava Carlo Manca ed era di Capoterra l’operaio di 48 anni vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto ieri in Liguria. L’uomo si era trasferito per lavorare ed aveva trovato impiego in un cantiere a San Quirico, sulle alture di Genova. Purtroppo, ieri è rimasto schiacciato da grossi tubi che si sono staccati da una gru che li stava spostando, probabilmente a causa della rottura di una cinghia. I soccorsi del 118 sono arrivati subito ma per l’operaio sardo non c’è stato niente da fare. Manca indossava regolarmente il caschetto. Lascia una moglie e due figli.

