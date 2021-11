Sono oltre duecentomila i sardi che non hanno ancora ricevuto neppure una dose di vaccino anti Covid. Il dato è riportato dal report settimanale del Governo aggiornato a venerdì scorso che, viceversa, indica 1.241.187 sardi vaccinati sul circa un milione 600 abitanti (1.191.282 con doppia dose e 49.905 monodose, con una media di 1.348 al giorno): si tratta del 77,7% della popolazione complessiva e dell’83,6% dei residenti over 12 vaccinabili in base ai sieri attualmente disponibili.

Per raggiungere l’80% della popolazione servirà almeno un mese, per il 90% si parla di gennaio 2022.

Attualmente, riporta il dossier settimanale, 190.363 persone (15,3%) sono state vaccinate più di 6 mesi fa. Di queste 49.288 hanno già ricevuto la terza dose (aggiuntiva e booster), quota par al 4,95% della platea dei vaccinabili over 12.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it