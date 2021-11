Dimentica all’aeroporto una borsa con 1600 euro e la ritrova grazie alla Polizia. E’ successo a una anziana signora milanese che, nella serata del 1° novembre, si è recata insieme al marito e al figlio all’Ufficio della Polizia di Frontiera di Cagliari-Elmas, lamentando di essersi dimenticata una borsa contenente ben 1.610 € in una panchina della sala arrivi dell’aeroporto “Mario Mameli”. La signora riferiva che quella somma di denaro, relativa alla pensione della coppia in vacanza in Sardegna, non era stata lasciata nella abitazione milanese per scongiurare possibili furti. I due anziani coniugi avevano dunque preferito portare l’intero importo con sé.

Grazie alle telecamere del circuito di videosorveglianza dell’aeroporto, messe a disposizione dell’Ufficio Sicurezza e Polizia Giudiziaria, è emerso che la donna aveva dimenticato effettivamente la borsa presso una sedia e un minuto più tardi una ragazza, probabilmente in arrivo da Milano, si era impossessata della stessa. Il giorno seguente la signora aveva sporto denuncia.

Ricostruito il percorso della passeggera attraverso la targa dell’auto utilizzata per lasciare lo scalo cagliaritano si è risaliti alla proprietaria dell’auto che, convocata quale persona informata sui fatti, ha permesso la ricostruzione dell’accaduto. La donna ha infatti confermato che in data 1° novembre si era effettivamente recata all’aeroporto di Cagliari-Elmas per dare un passaggio alla nipote e che questa aveva trovato una borsa in una panchina dell’aeroporto. La stessa signora ha consegnato spontaneamente la borsa alle forze dell’ordine riferendo che, poiché la nipote aveva accusato sintomi influenzali, aveva pensato di restituire l’oggetto nel fine settimana alla legittima proprietaria. Nella giornata seguente la borsetta, con tutto il suo contenuto, è stata riconsegnata alla proprietaria.

