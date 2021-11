Prima la macchina di una utente presa di mira, poi la sede cagliaritana della Associazione Italiana Sclerosi Multipla in via Abruzzi derubata e vandalizzata la notte scorsa. “Purtroppo questa notte alcuni individui si sono introdotti presso la nostra sede ed abbiamo subito un furto – si legge nella pagina Fb della sezione cagliaritana dell’Aism -. Oltre alla refurtiva di tutti gli oggetti di valore in possesso dell’associazione (hanno persino cercato di trafugare le sedie a rotelle) e del fondo cassa destinato a finanziare le attività per le persone con SM, sono stati arrecati parecchi danni che ci costringono a chiudere la sede e sospendere le attività per qualche giorno”.

Oltre la chiusura, la sede dell’Aism non sarà neppure raggiungibile telefonicamente per qualche giorno. “Abbiamo dovuto disattivare la sim telefonica, quindi attualmente non siamo raggiungibili al nostro solito numero, stiamo verificando la possibilità di riattivarla – scrivono dall’Aism – Per le comunicazioni urgenti potete utilizzare i canali social o la nostra mail: aismcagliari@aism.it Siamo particolarmente rammaricati perché l’episodio di oggi è avvenuto dopo l’atto vandalico del giorno prima ai danni della macchina di una nostra utente e nonostante le continue segnalazioni a tutte le autorità competenti del via vai di gente poco raccomandabile nell’adiacente struttura abbandonata di proprietà del Comune di Cagliari. Fino all’increscioso episodio di stanotte non si è visto alcun intervento e anche oggi, nonostante quel che è successo, ci siamo dovuti adoperare noi stessi a mettere in sicurezza la struttura per quanto ci è stato possibile”.

