Ha avvicinato una donna straniera che passeggiava davanti alla galleria commerciale “La Rinascente” e le ha strappato la borsetta dandosi alla fuga verso Piazza Matteotti, inseguito da due dei numerosi passanti che hanno assistito alla scena. Un marocchino di 23 anni è stato arrestato ieri pomeriggio intorno alle 17,45 nei pressi di via Roma da una Volante della Polizia di Cagliari per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

In Piazza Matteotti un equipaggio delle Volanti ha visto i due uomini inseguire un giovane straniero. Raggiunto il giovane questo è stato bloccato e messo in sicurezza.Dal racconto dei testimoni è emerso che il giovane 23enne di origine marocchina ha strappato la borsa tenuta a tracolla dalla donna, una 43 enne di origini straniere, che a seguito dello strattonamento è caduta rovinosamente a terra. Uno dei due uomini che si sono messi all’inseguimento dello straniero ha visto che lo stesso ha abbandonato la borsa che è stata raccolta e consegnata alla legittima proprietaria. Quest’ultima, ha raggiunto i poliziotti, riconoscendo senza alcun dubbio l’autore dello scippo. Lo straniero è stato quindi accompagnato in Questura in stato di arresto per rapina aggravata e resistenza a P.U. . Nella mattina di oggi si terrà l’udienza di convalida con rito direttissima.

